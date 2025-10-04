grandi mostre la nuova stagione al debutto

Cavalli, campi e contadine, insieme ai soldati e all’Italia del Risorgimento. E ancora tamerici, covoni, uomini, donne, nuvole e buoi poderosi, inondati dal sole e avvolti in cieli pieni di luce. Giovanni Fattori è l’artista della macchia, colui che apre la strada a un nuovo modo di guardare e raccontare la natura, la vita sociale e militare colta nei suoi aspetti più umani. Nel bicentenario della nascita (Livorno, 6 settembre 1825 – Firenze, 30 agosto 1908), la sua città natale gli dedica una mostra a Villa Mimbelli, sede del Museo civico dedicato al pittore, dal titolo Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura, a cura di Vincenzo Farinella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

