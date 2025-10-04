Grande successo per la Festa dei Nonni all’IC Senatore – Martiri di Scafati
Musica, canti e commozione al plesso Martiri d’Ungheria con oltre 150 partecipanti e l’esibizione del maestro De Marino. Grande successo di partecipazione per la festa dei nonni tenutasi al plesso Martiri d’Ungheria dell’IC “Senatore – Martiri” di Scafati. L’iniziativa del 2 ottobre ha calamitato nella scuola cittadina circa 150 persone sbalordendo ogni previsione. Un momento corale di festa, che ha visto coinvolte le classi della scuola primaria con centinaia di alunne e alunni. A seguire i canti la bellissima partecipazione a sorpresa del maestro Espedito De Marino che ha eseguito “Maria Marì”, una canzone pubblicata nel 1899, la prima ad essere pubblicata in Italia su disco a 78 giri, un classico che fu interpretato da Enrico Caruso e Beniamino Gigli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: grande - successo
Emmy nomination di pedro pascal: riscopri il suo grande successo televisivo con 89% su rt
90 day fiancé: la star conquista un grande successo professionale negli Stati Uniti dopo molte delusioni
Comici anni 2000: un grande successo in streaming su Hulu
Grande successo oggi a Osaka per la degustazione di Alta Langa con 25 giornalisti giapponesi, nell’ambito delle attività del Padiglione Italia di Expo 2025, dove il Piemonte è protagonista. L’Alta Langa, eletto Vino dell’Anno 2025, è il vino della leggerezza e - facebook.com Vai su Facebook
Si è conclusa con grande successo la 22ª AlassioCup-Over40 – Trofeo Solponente! Oltre 30 squadre e centinaia di atleti da 15 Paesi europei si sono sfidati in questa splendida manifestazione patrocinata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio… - X Vai su X
Scafati. Grande successo per la Festa dei Nonni all’IC “Senatore – Martiri d’Ungheria - L’iniziativa ha richiamato circa 150 persone, superando ogni aspettativa e trasformando la mattinata in un momento di gioia e condivisione. Come scrive agro24.it
Scuola materna S. Giovanni: - I bimbi della Scuola Materna San Giovanni di Croce Santo Spirito in Castelvetro Piacentino, in occasione della festa dei nonni, hanno invitato a pranzo i loro nonni e li ... Segnala cremonaoggi.it