Grande successo per la Festa dei Nonni all’IC Senatore – Martiri di Scafati

Musica, canti e commozione al plesso Martiri d'Ungheria con oltre 150 partecipanti e l'esibizione del maestro De Marino. Grande successo di partecipazione per la festa dei nonni tenutasi al plesso Martiri d'Ungheria dell'IC "Senatore – Martiri" di Scafati. L'iniziativa del 2 ottobre ha calamitato nella scuola cittadina circa 150 persone sbalordendo ogni previsione. Un momento corale di festa, che ha visto coinvolte le classi della scuola primaria con centinaia di alunne e alunni. A seguire i canti la bellissima partecipazione a sorpresa del maestro Espedito De Marino che ha eseguito "Maria Marì", una canzone pubblicata nel 1899, la prima ad essere pubblicata in Italia su disco a 78 giri, un classico che fu interpretato da Enrico Caruso e Beniamino Gigli.