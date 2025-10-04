Grande manifestazione per Gaza a Roma

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il corteo è partito alle 14:25 da piazzale Ostiense. Blindati alcuni luoghi sensibili, come il ghetto ebraico, e la sede della FAO, dove qualche giorno fa un attivista aveva strappato la bandiera di Israele. Oggi sono stati tolti tutti i vessilli. Imponente la macchina della sicurezza, che ha blindato tutto il percorso del corteo organizzato da associazioni e comunità palestinesi in Italia. I controlli sono iniziati da ieri, a ogni ingresso in città, caselli autostradali, stazioni e aeroporti. Fermati due pullman e un’auto con a bordo aste di legno, spranghe di metallo, maschere antigas e abiti per travisarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

grande manifestazione per gaza a roma

© Tgcom24.mediaset.it - Grande manifestazione per Gaza a Roma

In questa notizia si parla di: grande - manifestazione

Corrilavino: grande successo a Scafa per la manifestazione podistica, giunta alla terza edizione

Narni, grande successo per la manifestazione "Gioca e mettiti in gioco"

Grande manifestazione a Parigi in sostegno di Gaza

grande manifestazione gaza romaManifestazione per Gaza e Flotilla, news in diretta da Roma: Hamas apre al piano Trump - La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani ... Come scrive fanpage.it

grande manifestazione gaza romaManifestazione a Roma, marea umana per Gaza: “In piazza siamo un milione” - Il corpo di un cittadino cinese di 32 anni è stato ritrovato all’alba di oggi in Canal Grande a Venezia, nei pressi della stazione. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Manifestazione Gaza Roma