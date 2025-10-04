Grande Fratello 2025 incidente in giardino | interviene il medico

Anticipazionitv.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di preoccupazione nella casa del  Grande Fratello 2025 e momenti imprevedibili per i telespettatori. Nelle ultime ore, infatti, Giulio Carotenuto è stato protagonista di un incidente avvenuto durante una conversazione nel giardino della Casa, e che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e degli autori del reality di Canale 5. Grande Fratello 2025: la dinamica dell’incidente. Come mostrato da un video diventato virale su Instagram, tutto è accaduto in modo inaspettato mentre Giulio Carotenuto stava chiacchierando con Benedetta Stocchi. La concorrente, in maniera totalmente involontaria, ha alzato la mano mentre teneva una sigaretta accesa, finendo per colpire Giulio all’occhio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

grande fratello 2025 incidente in giardino interviene il medico

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2025, incidente in giardino: interviene il medico

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello 2025 incidenteGiulio Carotenuto, incidente al Grande Fratello: Benedetta gli spegne sigaretta nell’occhio/ Corsa dal medico - Attimi di paura per Giulio Carotenuto al Grande Fratello: Benedetta Stocchi gli spegne una sigaretta nell'occhio e lui corre dal medico ... Lo riporta ilsussidiario.net

grande fratello 2025 incidenteIncidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio - Incidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio e la produzione è costretta a chiamare un medico ... Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 Incidente