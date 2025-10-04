Grande Fratello 2025 incidente in giardino | interviene il medico
Momenti di preoccupazione nella casa del Grande Fratello 2025 e momenti imprevedibili per i telespettatori. Nelle ultime ore, infatti, Giulio Carotenuto è stato protagonista di un incidente avvenuto durante una conversazione nel giardino della Casa, e che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e degli autori del reality di Canale 5. Grande Fratello 2025: la dinamica dell’incidente. Come mostrato da un video diventato virale su Instagram, tutto è accaduto in modo inaspettato mentre Giulio Carotenuto stava chiacchierando con Benedetta Stocchi. La concorrente, in maniera totalmente involontaria, ha alzato la mano mentre teneva una sigaretta accesa, finendo per colpire Giulio all’occhio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Buon compleanno, Giulia #GrandeFratello - X Vai su X
Incidente in giardino, paura nella casa del Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook
Giulio Carotenuto, incidente al Grande Fratello: Benedetta gli spegne sigaretta nell’occhio/ Corsa dal medico - Attimi di paura per Giulio Carotenuto al Grande Fratello: Benedetta Stocchi gli spegne una sigaretta nell'occhio e lui corre dal medico ... Lo riporta ilsussidiario.net
Incidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio - Incidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio e la produzione è costretta a chiamare un medico ... Scrive dilei.it