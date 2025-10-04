Gran Premio Città di Saronno domenica 5 ottobre gara di ciclismo giovanile strade chiuse e divieti

Domenica 5 ottobre si corre il 54° Gran Premio Città di Saronno di ciclismo giovanile. L’evento sarà interamente dedicato alla categoria Ciclismo Giovanissimi, portando il “Grande” ciclismo interpretato dai più piccoli del Pedale direttamente nel cuore della cittadina. Questa manifestazione è resa possibile grazie all’instancabile impegno del Direttore Sportivo del Pedale Saronnese, Mario Aleotti, con . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

