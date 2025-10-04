Gran Premio Città di Saronno domenica 5 ottobre gara di ciclismo giovanile strade chiuse e divieti
Domenica 5 ottobre si corre il 54° Gran Premio Città di Saronno di ciclismo giovanile. L’evento sarà interamente dedicato alla categoria Ciclismo Giovanissimi, portando il “Grande” ciclismo interpretato dai più piccoli del Pedale direttamente nel cuore della cittadina. Questa manifestazione è resa possibile grazie all’instancabile impegno del Direttore Sportivo del Pedale Saronnese, Mario Aleotti, con . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: gran - premio
Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione
Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi
Gran premio di Monza, marea di tifosi in arrivo fra entusiasmo e timori: “C’è preoccupazione per la sicurezza”
? George Russell ha ottenuto la pole position del gran premio di Singapore di Formula 1 che si corre domani sul circuito di Marina Bay. Al fianco della sua Mercedes, in prima fila, partirà la Red Bull di Max Verstappen. In seconda fila la McLaren di Oscar Pia - facebook.com Vai su Facebook