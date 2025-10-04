Gp Singapore Russell in pole davanti a Verstappen Hamilton sesto poi Leclerc

(Adnkronos) – George Russell conquista la pole position del Gp di Singapore oggi sabato 4 ottobre. L'inglese della Mercedes gira in 1'29"158, nuovo record della pista, precedendo l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'29"340) e il leader del mondiale, l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'29"524). Quarto posto per l'italiano della Mercedes Kimi Antonelli (1'29"537) che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

