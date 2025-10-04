Gp d’Indonesia di MotoGp Bezzecchi vince la Sprint all’ultima curva | il pilota italiano velocissimo a Mandalika

Mandalika – Grande vittoria allultima curva di Marco Bezzecchi nella gara Sprint del Gp di Indonesia di MotoGp. Il pilota italiano dell’Aprilia, partito malissimo dalla pole, ha beffato solo nel finale, dopo una grande rimonta, Fermin Aldeguer sulla Ducati Gresini. Terzo posto per Raul Fernandez sempre su Aprilia. Chiude quarto Alex Marquez, mentre è 7° Marc Marquez, dopo un long lap penalty. Gara difficilissima per Bagnaia che termina 14esimo e ultimo al traguardo. In quinta posizione arriva Mir, seguito da Luca Marini. Ottavo Morbidelli, nono Di Giannantonio e decimo Oliveira a chiudere la top ten. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

