Gp di Singapore Russell in pole Le Ferrari ancora indietro

Agi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - George Russell  scatterà davanti a tutti domani nel  Gran Premio di SingaporePole position  - la settima in carriera e la seconda stagionale dopo quella in Canada - per il  pilota britannico  della  Mercedes, che dopo un venerdì complicato domina il  Q3  fermando il cronometro a 1'29"158. Al suo fianco in prima fila ci sarà la  Red Bull  di  Max Verstappen, più lento di 182 millesimi, terzo tempo per la  McLaren  del leader del Mondiale  Oscar Piastri, staccato di 0"366. Antonelli sorprende, Norris delude. Ottima prestazione anche per  Andrea Kimi Antonelli, che scatterà dalla quarta casella in seconda fila. 🔗 Leggi su Agi.it

gp di singapore russell in pole le ferrari ancora indietro

© Agi.it - Gp di Singapore, Russell in pole. Le Ferrari ancora indietro

In questa notizia si parla di: singapore - russell

F1, George Russell: “Non sono al 100%, Singapore è sempre una sfida”

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: le McLaren volano in FP2, bandiera rossa per un incidente di Russell

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Lawson e Russell a muro, FP2 a singhiozzo per le bandiere rosse

gp singapore russell poleF1, Gp Singapore 2025: pole Russell davanti a Verstappen e Piastri - Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position con il tempo di 1'29"158, precedendo la Red Bull di Max ... Secondo lapresse.it

gp singapore russell poleF1 | GP Singapore: Russell a sorpresa, sua la pole di Marina Bay! - Tutti aspettavano la lotta tra le McLaren e Verstappen, spunta dal nulla la Mercedes con un George Russell che si prende al GP Singapore la sua settima pole ... Si legge su thelastcorner.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Singapore Russell Pole