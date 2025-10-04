Gp di Singapore Russell in pole Le Ferrari ancora indietro
AGI - George Russell scatterà davanti a tutti domani nel Gran Premio di Singapore. Pole position - la settima in carriera e la seconda stagionale dopo quella in Canada - per il pilota britannico della Mercedes, che dopo un venerdì complicato domina il Q3 fermando il cronometro a 1'29"158. Al suo fianco in prima fila ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, più lento di 182 millesimi, terzo tempo per la McLaren del leader del Mondiale Oscar Piastri, staccato di 0"366. Antonelli sorprende, Norris delude. Ottima prestazione anche per Andrea Kimi Antonelli, che scatterà dalla quarta casella in seconda fila. 🔗 Leggi su Agi.it
