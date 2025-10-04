Gp di Singapore di F1 Russell in pole davanti a Verstappen Hamilton sesto poi Leclerc
George Russell conquista la pole position del Gp di Singapore oggi sabato 4 ottobre. L’inglese della Mercedes gira in 1’29?158, nuovo record della pista, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’29?340) e il leader del mondiale, l’australiano della McLaren Oscar Piastri (1’29?524). Quarto posto per l’italiano della Mercedes Kimi Antonelli (1’29?537) che si lascia alle spalle l’inglese della McLaren Lando Norris (1’29?586) e le due Ferrari, con l’inglese Lewis Hamilton (1’29?688) sesto davanti al monegasco Charles Leclerc (1’29?784). Gp Singapore, griglia di partenza. Ecco la griglia di partenza del Gp Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore di domani, domenica 5 ottobre: George Russell (Mercedes). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: singapore - russell
