Good boy | il film horror di shudder entra nella storia del box office

Il film Good Boy, distribuito come produzione originale di Shudder negli Stati Uniti e in collaborazione con IFC per le uscite cinematografiche nazionali, sta ottenendo risultati sorprendenti al botteghino. Diretto e co-scritto da Ben Leonberg, il film vede protagonista il suo stesso animale domestico, Indy, nel ruolo di un cane coinvolto in eventi soprannaturali minacciosi. La sua uscita ha suscitato un grande interesse online, soprattutto a causa delle domande frequenti sul destino del protagonista a quattro zampe. successo al botteghino e impatto mediatico. risultati nelle prime giornate. Prima dell'esordio ufficiale del 3 ottobre, la viralità del trailer ha fatto crescere le ricerche su Google del 2000%, focalizzate sulla domanda se Indy sopravvivrà alla fine del film.

