Golf Molinari e Manassero fuori dal taglio al Sanderson Farms Championship Conduce Higgo
Tanti giocatori in un fazzoletto sul PGA Tour dopo 36 buche al Sanderson Farms Championship, torneo che mette in palio 6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup Fall. Il sudafricano Garrick Higgo, dopo il -6 odierno, si ritrova a guidare la classifica a 13 sul totale, con appena un colpo di vantaggio sugli statunitensi Eric Cole e Taylor Montgomery fermi in T2 a -12. Quest’ultimo, in particolare, si è reso protagonista di una giornata molto buona, consegnando in club house un -9 (miglior score di giornata). Subito dietro, in 4a posizione in solitaria, l’americano Danny Walker a -11 e Vince Whaley, Frank Capan III e Tom Kim in T5 a -10. 🔗 Leggi su Oasport.it
