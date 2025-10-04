Golf il maltempo insiste sull’Alfred Dunhill Championship Terzo round rinviato a domani
Le cattive condizioni climatiche continuano ad imperversare ad Angus e Fife (Scozia). Giusto il tempo di concludere le ultime buche del secondo round e di iniziare le prime, poi i golfisti del DP World Tour hanno dovuto abbandonare i tre percorsi sui quali si snoda l’ Alfred Dunhill Championship (montepremi 5 milioni di dollari). L’organizzazione ha rinviato l’intero terzo round a domani a partire dalle 10.00 italiane. Classifica dunque che resta più che provvisoria con lo scozzese Robert Macintyre ed il sudafricano Richard Sterne appaiati al comando con lo score di -12 dopo due round. A -11 un altro sudafricano, ovvero Louis Oosthuizen, seguito ad un colpo di distanza dal gruppetto composto dal danese Jacob Skov Olesen, dallo svedese Mikael Lindberg, dal cinese Ding Wenyi, dal finlandese Tapio Pulkkanen, dal francese Tom Vaillant e dall’americano Ryan Brehm. 🔗 Leggi su Oasport.it
