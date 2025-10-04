Prato, 4 ottobre 2025 - Golfisti italiani e cinesi, pronti a sfidarsi sul “green” delle Pavoniere sino all'ultima buca in una cornice di agonismo ed amicizia. E' in questa cornice che si è svolto proprio pochi giorni fa il “Trofeo Associazione Italia – Cina”, presso il Golf e Country Club Le Pavoniere di via Traversa il Crocifisso. Una gara che ha visto decine di appassionati di golf partecipare (tenutasi tra l'altro a poche ore di distanza dall'edizione 2025 della “Paolo Rossi Footgolf Cup”, ndr) e rinsaldare idealmente, anche sul piano sportivo (e golfistico in particolare) il rapporto tra Prato e la Cina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Golf, alle Pavoniere il "Trofeo Associazione Italia - Cina": i vincitori