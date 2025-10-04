Gol Mbangula il belga decisivo per il suo Werder Brema contro il St Pauli | che impatto in Bundesliga per l’ex Juventus! Svelati i numeri di questo avvio

Gol Mbangula, il calciatore belga è stato decisivo per il suo Werder Brema contro il St. Pauli: grandissimo impatto in Bundesliga per l’ex Juve. Samuel Mbangula è già un eroe a Brema. L’attaccante belga, ceduto in estate dal calciomercato Juve per 13 milioni di euro, è stato l’uomo decisivo nella vittoria del suo Werder Brema contro il St. Pauli, siglando il gol che è valso tre punti pesantissimi. Un’altra prestazione da protagonista. Subito decisivo in Bundesliga. L’impatto dell’attaccante classe 2004 con il calcio tedesco è stato a dir poco devastante. Si è subito ritagliato un posto da titolare, ha già segnato 2 gol e fornito 1 assist in 5 presenze, e oggi ha regalato alla sua nuova squadra una vittoria fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

