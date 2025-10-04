Gol Mbangula il belga decisivo per il suo Werder Brema contro il St Pauli | che impatto in Bundesliga per l’ex Juventus! Svelati i numeri di questo avvio
Gol Mbangula, il calciatore belga è stato decisivo per il suo Werder Brema contro il St. Pauli: grandissimo impatto in Bundesliga per l’ex Juve. Samuel Mbangula è già un eroe a Brema. L’attaccante belga, ceduto in estate dal calciomercato Juve per 13 milioni di euro, è stato l’uomo decisivo nella vittoria del suo Werder Brema contro il St. Pauli, siglando il gol che è valso tre punti pesantissimi. Un’altra prestazione da protagonista. Subito decisivo in Bundesliga. L’impatto dell’attaccante classe 2004 con il calcio tedesco è stato a dir poco devastante. Si è subito ritagliato un posto da titolare, ha già segnato 2 gol e fornito 1 assist in 5 presenze, e oggi ha regalato alla sua nuova squadra una vittoria fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mbangula - belga
Mbangula lascia la Juve, ufficiale il trasferimento al Werder Brema: il belga lascia i bianconeri. Il comunicato
Mbangula Werder Brema e non solo, c’è un altro club di Bundesliga sulle tracce del belga. Tutti gli aggiornamenti
Mbangula Juve, dalla Germania sono sicuri: accordo verbale tra il bianconero e quella squadra. Cosa filtra sul futuro dell’esterno belga
Samuel Mbangula inizia a ripagare le attese del Werder Brema Nel 4-0 esterno contro il Borussia Mönchengladbach, il giovane belga classe 2002 ha segnato il suo primo gol con la maglia biancoverde e ha fornito due assist, mostrando subito perché il club - facebook.com Vai su Facebook
Mbangula - ? - X Vai su X
L’ex Juve Mbangula a segno con il Werder Brema: ottimo inizio di stagione per il belga - Il belga, però, si è subito ritagliato un posto improntate nella squadra tedesca e fin ... Lo riporta tuttojuve.com
Mbangula gol ed il Werder vince! Bayern Monaco in fuga - I bavaresi rimangono imbattuti e provano il primo allungo sul Dortmund frenato dal Lipsia ... tuttosport.com scrive