Inter News 24 Gol Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter a segno su assist di Bonny dopo appena sei minuti di gioco e mette in discesa il match del San Siro. Sono bastati solo sei minuti all’ Inter per sbloccare il match tra Inter e Cremonse alla formazione di Cristian Chivu. A realizzare la rete del vantaggio dei nerazzurri ci ha pensato Lautaro Martinez, ma c’è Bonny tra i protagonisti dell’azione che ha portato il capitano dell’Inter a siglare il suo terzo gol in campionato, nonché quinto consecutivo in tre partite, per l’ 1-0 di San Siro. Il gol di Lautaro arriva al termine di un’azione corale ben costruita: l’ Inter recupera palla in fase offensiva con Barella, con Bonny che si lancia sulla fascia sinistra e mette in mezzo un preciso assist per Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Lautaro, Bonny subito decisivo con un assist: l’Inter passa in vantaggio con il capitano