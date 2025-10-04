Gol e tanti errori Lazio-Torino finisce 3-3 all'Olimpico Lecce prima vittoria con gol di Sottil

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Torino finisce 3-3: gol e tanti errori per le squadre di Sarri e Baroni. A Parma arriva la prima vittoria del Lecce: decide un gol di Sottil. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tanti - errori

LIVE Paolini-Gauff 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: primo set con tanti errori

Achille Costacurta, la nuova vita a Mondello: "Ho provato a togliermi la vita, ho fatto tanti errori"

LIVE Italia-Cuba 1-0, Nations League volley 2025 in DIRETTA: tanti errori per i caraibici, 25-18 per gli azzurri

gol tanti errori lazioGol e tanti errori, Lazio-Torino finisce 3-3 all’Olimpico. Lecce, prima vittoria con gol di Sottil - Allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Torino finisce 3- Secondo fanpage.it

gol tanti errori lazioLa Lazio colpisce, il Genoa non lo fa mai: tra errori e rabbia Var è la prima batosta - Grifone subito infilzato da Cancellieri, spinge ma raddoppia Castellanos. Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Tanti Errori Lazio