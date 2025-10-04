Gol Dimarco annullato l’Inter trova il raddoppio con la Cremonese ma il Var ferma tutto | cos’è successo
Inter News 24 Gol Dimarco annullato, l’Inter trova il raddoppio con la Cremonese, ma il Var ferma tutto e annulla per fuorigioco: ecco cos’è successo. Avvio travolgente dell’ Inter a San Siro contro la Cremonese nella sesta giornata di Serie A. La formazione di Cristian Chivu dopo la rete del vantaggio siglata da Lautaro Martinez, riesce a trovare, almeno per qualche istante, anche la rete del raddoppio prima dell’intervento del Var che annulla il gol siglato da Dimarco mantenendo sull’1-0 il match. Quando siamo al 12? minuto di gioco, i nerazzurri si fanno vedere da calcio d’angolo con uno schema che libera la conclusione di Dimarco da fuori area. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dimarco - annullato
Inter Udinese LIVE 1-2: annullato il gol pari di Dimarco
Gol annullato Dimarco, fuorigioco di Thuram nell’azione del possibile pareggio dell’Inter – VIDEO
Ajax-Inter: Dimarco ci prova da fuori area Diretta 0-0?Psg-Atalanta 1-0, annullato un gol a Barcola
Il gol del possibile 3-1 annullato a Frattesi che avrebbe consentito di giocare con più tranquillità gli ultimi minuti. Dimarco tira in porta, Muric respinge. La palla viene ripresa da Thorstvedt (si tratta di una nuova giocata) e arriva a Frattesi, che dopo quella gioc - facebook.com Vai su Facebook
In #InterSassuolo, al 95', manca il secondo cartellino giallo a Dimarco per comportamento antisportivo. Per dovere di cronaca bisogna aggiungere anche che il primo giallo non c'era (prende solo palla). Il gol di Frattesi annullato perché quella del difendente n - X Vai su X
Clamoroso a San Siro: l'Udinese rimonta l'Inter e si impone per 2-1. Gol annullato a Dimarco - 2 contro l’Udinese, che conquista la sua prima vittoria in campionato infliggendo a loro volta ai nerazzurri il primo ko stagionale. Si legge su tuttomercatoweb.com
Inter-Sassuolo 2-1, gol di Dimarco e autorete di Muharemovic: i nerazzurri tornano a vincere in campionato - Dopo le sconfitte con Udinese e Juventus, la squadra di Chivu rialza la testa. Secondo corriere.it