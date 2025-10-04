Gol Dimarco annullato l’Inter trova il raddoppio con la Cremonese ma il Var ferma tutto | cos’è successo

Inter News 24 Gol Dimarco annullato, l’Inter trova il raddoppio con la Cremonese, ma il Var ferma tutto e annulla per fuorigioco: ecco cos’è successo. Avvio travolgente dell’ Inter a San Siro contro la Cremonese nella sesta giornata di Serie A. La formazione di Cristian Chivu dopo la rete del vantaggio siglata da Lautaro Martinez, riesce a trovare, almeno per qualche istante, anche la rete del raddoppio prima dell’intervento del Var che annulla il gol siglato da Dimarco mantenendo sull’1-0 il match. Quando siamo al 12? minuto di gioco, i nerazzurri si fanno vedere da calcio d’angolo con uno schema che libera la conclusione di Dimarco da fuori area. 🔗 Leggi su Internews24.com

