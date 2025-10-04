Inter News 24 sul finire del primo tempo. Prosegue perfettamente il piano partita dell’ Inter a San Siro contro la Cremonese, nel corso della sesta giornata di Serie A. I nerazzurri, avanti già 1-0 dopo 6 minuti di gioco su assist di Lautaro, e vicini al raddoppio appena 6 minuti più tardi con la rete annullata a Dimarco per fuorigioco di Akanji, siglano il raddoppio al minuto 39 coronoando un match fin qui ben giocato dalla formazione di Cristian Chivu. A prendersi la scena, ancora una volta, Bonny, questa volta mattatore di Silvestri dopo l’assist per Lautaro Martinez per la rete dell’1-0, grazie ad una nuova azione ben costruita dai nerazzurri che da sinistra impostano con Bastoni e Dimarco, con quest’ultimo che va al cross per Bonny che sul primo palo sbuca di testa in tuffo e batte il portiere della Cremonese per il 2-0 dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

Gol Bonny, dopo l'assist anche un gol per il francese: l'Inter raddoppia a San Siro contro la Cremonese