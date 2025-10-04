Gol Bonazzoli arriva la rete della bandiera per la Cremonese con l’ex nerazzurro | 4-1 il punteggio

Inter News 24 al 88? a favore dell’Inter. Al 88? minuto, la Cremonese trova il gol della bandiera nella sfida contro l’ Inter a San Siro, ma la rete non basta a evitare la disfatta. L’ex attaccante della Primavera dell’Inter, Federico Bonazzoli, subentrato a Sanabria nel corso del secondo tempo, ha siglato la rete del 4-1 con una bellissima conclusione al volo di sinistro. La Cremonese ha avuto l’opportunità di ridurre il gap grazie a un cross da sinistra di Vandeputte, che ha trovato Bonazzoli pronto a colpire al volo con il suo piede mancino. 🔗 Leggi su Internews24.com

