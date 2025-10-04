Gol Bonazzoli arriva la rete della bandiera per la Cremonese con l’ex nerazzurro | 4-1 il punteggio

Internews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 al 88? a favore dell’Inter. Al 88? minuto, la Cremonese trova il gol della bandiera nella sfida contro l’ Inter a San Siro, ma la rete non basta a evitare la disfatta. L’ex attaccante della Primavera dell’Inter, Federico Bonazzoli, subentrato a Sanabria nel corso del secondo tempo, ha siglato la rete del 4-1 con una bellissima conclusione al volo di sinistro. La Cremonese ha avuto l’opportunità di ridurre il gap grazie a un cross da sinistra di Vandeputte, che ha trovato Bonazzoli pronto a colpire al volo con il suo piede mancino. 🔗 Leggi su Internews24.com

gol bonazzoli arriva la rete della bandiera per la cremonese con l8217ex nerazzurro 4 1 il punteggio

© Internews24.com - Gol Bonazzoli, arriva la rete della bandiera per la Cremonese con l’ex nerazzurro: 4-1 il punteggio

In questa notizia si parla di: bonazzoli - arriva

Le rovesciate operaie: da Zampagna e Maniero a Bonazzoli, il capolavoro arriva dalla provincia

Rovesciate operaie: da Zampagna e Maniero a Bonazzoli, quando il capolavoro arriva dalla provincia

gol bonazzoli arriva reteLIVE - Inter-Cremonese 4-1, 87': sbaglia Diouf, i grigiorossi trovano il punto della bandiera con Bonazzoli - 1 (6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' bonazzoli (C)) LIVE MATCH   87' - Scrive fcinternews.it

Gol da cineteca di Bonazzoli, Allegri KO alla ‘prima’. La Roma stende il Bologna grazie a Wesley - Trascinata dal super gol di Bonazzoli, la Cremonese stende il nuovo Milan di Massimiliano Allegri battendo i rossoneri con il ... Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Bonazzoli Arriva Rete