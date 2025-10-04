Gmail allarme privacy | dal 10 ottobre l' Ai di Google spierà il contenuto dei messaggi Come difendersi
Privacy a rischio a partire dal 10 ottobre: come annunciato con anticipo da Google, infatti, sarà attiva una nuova funzione automatica che consentirà al colosso di Mountain View di analizzare il contenuto dei messaggi di posta elettronica in arrivo su Gmail. Nessuna richiesta di autorizzazione: da venerdì prossimo questa fase scatterà in modo del tutto automatico, anche se per fortuna c'è un modo per disattivarla. Ma di cosa si tratta esattamente? Il nome della funzionalità è "AI Enhanced Classification and Review", e come è possibile evincere dal suo nome si tratta di un sistema che funzionerà tramite l'intelligenza artificiale di Google, vale a dire Gemini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: gmail - allarme
Allarme sicurezza di Gmail: come proteggersi dagli attacchi hacker in aumento
Falso allarme Gmail: il data breach subito da Google non riguarda gli account personali
Gmail, nessuna violazione: l’allarme si rivela infondato
PER SCRIVERCI >>> mediaedintorni@gmail.com SELEZIONE FONTI – 29 settembre 2025 – di MEDIA E DINTORNI 1 – ROBOT DOMESTICI – Dove, i quali paesi i robot fanno i lavori domestici. >>> https://bit.ly/4nip6sk 2 – CHAT-BOT "DI COMPAGNIA" - Poss - facebook.com Vai su Facebook
Allarme Gmail, dal 10 ottobre leggerà le tue email. Come bloccare tutto - Nuovo allarme per gli utenti di Gmail, dal 10 ottobre Google potrà leggere le tue email. Scrive money.it