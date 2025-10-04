Gmail allarme privacy | dal 10 ottobre l' Ai di Google spierà il contenuto dei messaggi Come difendersi

Privacy a rischio a partire dal 10 ottobre: come annunciato con anticipo da Google, infatti, sarà attiva una nuova funzione automatica che consentirà al colosso di Mountain View di analizzare il contenuto dei messaggi di posta elettronica in arrivo su Gmail. Nessuna richiesta di autorizzazione: da venerdì prossimo questa fase scatterà in modo del tutto automatico, anche se per fortuna c'è un modo per disattivarla. Ma di cosa si tratta esattamente? Il nome della funzionalità è "AI Enhanced Classification and Review", e come è possibile evincere dal suo nome si tratta di un sistema che funzionerà tramite l'intelligenza artificiale di Google, vale a dire Gemini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

