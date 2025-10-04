Global Sumusd Flotilla 26 attivisti rientrano in Italia | fra loro anche la riminese Michela Monte
Finalmente un gruppo di attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, imprigionati in Israele dopo essere stati intercettati in mare, sta per fare rientro in Italia. E tra loro ci sono anche la riminese Michela Monte e il ravennate Carlo Alberto Biasioli. Nella giornata di ieri erano già. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: global - sumusd
Global Sumusd Flotilla, 26 attivisti rientrano in Italia: fra loro anche la riminese Michela Monte
Global Sumusd Flotilla, 26 attivisti rientrano in Italia: fra loro anche il ravennate Biasioli
Global Sumud Flotilla, diario di bordo #26 - Global Flotilla, il problema sono le bombe ma si parla solo di barche: la missione è il rispetto della legge. lanotiziagiornale.it scrive