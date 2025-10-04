Il mondo dei fumetti Marvel sta vivendo un’importante evoluzione all’interno della saga degli X-Men. Recentemente, la figura iconica di Wolverine è stata sostituita da un nuovo personaggio che incarna il ruolo dell’enforcer duro e solitario. Questa trasformazione segna un cambiamento radicale nel modo in cui viene percepita la squadra e apre nuove prospettive per le future narrazioni. glob herman ha preso il posto di wolverine negli x-men. l’incontro con cyclops e il soprannome familiare. Nel numero X-Men: Age of Revelation Overture #1, Cyclops si trova proiettato dieci anni nel futuro, assumendo temporaneamente le sembianze del suo sé più anziano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Glob herman sostituisce wolverine come il solitario indomito degli x-men