Gliel’hanno fatta baciare! Greta arrestata in Israele cosa l’hanno costretta a fare

Thesocialpost.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano nuove e gravi accuse da parte degli attivisti turchi della Flotilla, recentemente rilasciati da Israele dopo il blocco delle imbarcazioni dirette verso Gaza. In un’intervista trasmessa da Cnn Turk, alcuni membri del gruppo hanno raccontato i dettagli della loro detenzione nelle mani delle forze israeliane. A suscitare particolare sconcerto è il racconto di Ersin Celik, attivista noto in Turchia, che denuncia presunti maltrattamenti subiti dalla giovane Greta Thunberg, anche lei parte della spedizione umanitaria. “L’hanno trascinata a terra, l’hanno costretta a baciare la bandiera israeliana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

