Polemiche per la decisione di una dirigente scolastica di un istituto di Agrigento che ha disposto in una circolare, che tutti gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione Pro Pal sono da considerarsi assenti ingiustificati e potranno tornare in classe solo se accompagnati da un genitore. La notizia è stata riportata dalla locale sezione della Cgil di Agrigento che ha deciso di fare un comunicato stigmatizzando a decisione e definendola " una scelta grave e lesiva del diritto costituzionale di sciopero e di libera partecipazione alla vita democratica del Paese". Gli studenti hanno ricevuto così, via app una comunicazione che a molti ha fatto storcere il naso: "Rientrerete solo se accompagnati da un genitore", da qui un vespaio di polemiche tra chi difende il diritto a manifestare e chi lamenta invece, che manifestare in questo modo non è legittimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli studenti che hanno scioperato? Assenza ingiustificata. E scoppia la polemica sulla dirigente