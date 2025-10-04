Gli scienziati coltivano mini cervelli umani | così nascono i biocomputer fatti di cellule viventi

Ginevra, 4 ottobre 2025 – In un laboratorio affacciato sulle acque tranquille del Lago di Ginevra, un gruppo di scienziati sta lavorando a qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza: computer fatti di cellule umane. Si chiamano biocomputer, e potrebbero un giorno rivoluzionare l’intelligenza artificiale riducendone drasticamente l’impatto energetico. Cosa è un wetware. Si tratta di wetware, il termine che gli stessi ricercatori usano per definire questa nuova frontiera, a metà tra informatica e biologia. Non più hardware o software, ma neuroni viventi coltivati in laboratorio, capaci – in teoria – di apprendere e reagire agli stimoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

