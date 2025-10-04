Gli italiani bloccati in Israele Flotilla l’annuncio del ministro Antonio Tajani

Stanno bene, ma sono «provati» dalle condizioni di detenzione. Così viene descritto lo stato degli attivisti italiani fermati da Israele dopo il sequestro delle imbarcazioni della Flotilla, la missione civile che tentava di raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari. Secondo le informazioni diffuse dalla Farnesina, sono in tutto 42 le persone che attendono l’espulsione e il rimpatrio in Italia, dopo giorni di tensione e due notti trascorse nelle carceri israeliane. Fra loro ci sono anche alcuni giornalisti, che avrebbero ricevuto assistenza consolare nella giornata di ieri da parte dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

