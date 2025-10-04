Gli ha portato la torta Stefano De Martino compleanno con sorpresa ad Affari tuoi
Stefano De Martino ha spento le candeline in diretta televisiva, durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 3 ottobre. Il conduttore di Torre Annunziata ha festeggiato i suoi 36 anni proprio nello studio del game show di Raiuno, dove non sono mancati scherzi, risate e un tocco di genuina emozione. A portargli la torta è stato Herbert Ballerina, comparso a sorpresa per una gag perfettamente in linea con lo spirito leggero del programma. Tutto è iniziato nel bel mezzo della puntata dedicata al concorrente Angelo, arrivato dalla Sardegna. A un certo punto, lo studio si è fermato e Herbert Ballerina è entrato con aria complice, rivolgendosi al padrone di casa: “Siccome qui si gioca, cosa scegli: torta o regalo?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: portato - torta
La folla mostruosa di clienti all'apertura del negozio Veralab di Arese (e c'è chi ha portato una torta)
Da Verona ho portato a casa anche una ricatta “Torta all’erba Madre dí Verona” un dolce con un leggero retrogusto amaro,buonissima - facebook.com Vai su Facebook