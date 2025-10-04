Gli effetti collaterali dello shutdown | salta la pubblicazione del report sul lavoro
Il rapporto mensile sull’ occupazione negli Stati Uniti non è stato pubblicato a causa della paralisi di bilancio, una situazione estremamente insolita per questo indicatore così significativo per la più grande economia mondiale. Il sito web del servizio statistico del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (Bls) non è stato aggiornato come di consueto. Un messaggio spiega la situazione come "sospensione dei servizi del governo federale". Questo significa che la Fed volerà "alla cieca", il che rende più probabile che si attenga alle proprie proiezioni economiche di due tagli dei tassi di 25 punti base per il resto del 2025, come spiegano gli analisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: effetti - collaterali
Pillola del giorno dopo: come si assume e gli effetti collaterali
Lunga vita al cibo. Ecco come il tempo può farlo morire o rivivere (ma con alcuni effetti collaterali)
Il dottor Roberto Burioni si infuria sui social con chi parla di effetti collaterali dei vaccini Covid: per lui non esistono?
Le potenziali ripercussioni, gli effetti collaterali, non non trascurabili in termini di rischi e conflitti. L'argomento è al centro di uno studio europeo - facebook.com Vai su Facebook
Altman: “L'IA potrà avere effetti collaterali ma spero sia un genitore amorevole” - X Vai su X
Gli effetti collaterali dello shutdown: salta la pubblicazione del report sul lavoro - Il rapporto mensile sull’occupazione negli Stati Uniti non è stato pubblicato a causa della paralisi di bilancio, una situazione ... Lo riporta quotidiano.net
Cosa significa lo shutdown negli Stati Uniti: gli effetti su economia, titoli di Stato, mercati e dollaro - Il disegno di legge repubblicano che mirava a estendere i finanziamenti per sette settimane è stato respinto. Si legge su milanofinanza.it