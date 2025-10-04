Gli angeli dei detenuti | Noi educatori licenziati dall’oggi al domani
Quando i nuovi detenuti entrano in carcere, i primi volti che incontrano, dopo quello del medico, sono quelli di persone come Claudia, 30 anni. Agenti di rete - si chiamano - un progetto nato in Lombardia che serve per accogliere i detenuti e spiegare tutto quello che occorre per orientarsi nella nuova realtà in cui si troveranno a vivere. C’è chi non conosce i propri diritti e doveri, "chi ha bisogno di una felpa perché ha freddo o di una bottiglia d’acqua. O si avvisare la mamma in Marocco. Siamo la bussola? Beh, si può dire di sì. Soprattutto in un momento come questo di sovraffollamento delle carceri, in cui per esempio a Monza si sono oltre 700 persone (molte delle quali straniere e con problemi psichiatrici o di dipendenze, ndr) per 411 posti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Gli angeli dei detenuti: "Noi, educatori licenziati dall’oggi al domani" - Parla Claudia Farina, punto di riferimento per i nuovi ingressi in struttura "Ho imparato che si tratta prima di tutto di persone, non sta a me giudicare. Lo riporta msn.com