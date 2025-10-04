Giuliano Saponi il figlio di Pierina Paganelli | ‘Se quel giorno fossi morto forse mia madre sarebbe ancora viva’

«Se quel giorno fossi morto, forse mia mamma ora sarebbe ancora viva». Con questa frase, pronunciata con voce spezzata durante un’intervista a Quarto Grado, nel corso della puntata di venerdì 3 ottobre, Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, ha riaperto uno dei capitoli più dolorosi della cronaca recente di Rimini. “Se collego il mio incidente in bici con la morte di mamma? Col senno di poi purtroppo sì.”. Cosa c’è nel cellulare consegnato alla Polizia?. Saponi, accompagnato dai suoi legali Monica e Marco Lunedei, Saponi si è presentato spontaneamente negli uffici della Squadra Mobile di Rimini, in piazzale Bornaccini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Pierina Paganelli, il figlio Giuliano Saponi: “Dassilva? Era facile all’ira. Manuela sta rimediando agli errori”

Giuliano Saponi: "L’unico errore di Manuela è stato avere una relazione con una persona tremenda"

giuliano saponi figlio pierinaOmicidio Pierina Paganelli, Giuliano Saponi: “Qualcosa da dei semplici messaggi che correvano sulla chat…” - A Quarto Grado Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, racconta l’incidente in bici, i sospetti sull’omicidio e il ricordo della madre. Segnala newsmondo.it

Caso Pierina Paganelli, il figlio si presenta in Questura e consegna lo smartphone - Giuliano Saponi chiede chiarimenti sull'incidente in cui è rimasto ferito, avvenuto 5 mesi prima dell'omicidio della madre ... Secondo altarimini.it

