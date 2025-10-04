Giuliano Sangiorgi celebra la Flotilla al concerto dei Negramaro | Ha dimostrato che l'umanità è ancora possibile

Il concerto dei Negramaro all'Unipol Forum di Assago si è aperto con un pensiero rivolto al popolo Palestinese. L'appello di Giuliano Sangiorgi: "Nessuno abbia paura di urlare allo schifo quando i bambini, anziché giocare, muoiono per colpa di mentecatti disumani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giuliano - sangiorgi

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: “San Siro diventi lo stadio della musica”

Da Giuliano Sangiorgi a Ermal Meta, da Serena Brancale a Settembre

La Notte della Taranta 2025 su Rai 3: scaletta e esibizioni di Serena Brancale e Giuliano Sangiorgi

“Tu dici: "Non ho niente" Ti sembra niente il sole? La vita, l'amore. Meraviglioso” ? Flavio Insinna e Gabriele Cirilli interpretano Giuliano Sangiorgi e Domenico Modugno a #taleequaleshow - X Vai su X

Qui lo sposo con Levante e Giuliano Sangiorgi - facebook.com Vai su Facebook

Negramaro, Giuliano Sangiorgi apre il concerto con una dedica a Gaza e alla Flotilla: «Per chi ha dimostrato che un'umanità è ancora possibile» - di Rita Vecchio Il tour nei palazzetti dei Negramaro è approdato ieri, 3 ottobre 2025, all’Unipol Forum di Assago per una data che ha celebrato i 25 anni di ... Scrive leggo.it

Negramaro, Giuliano Sangiorgi apre il concerto con una dedica a Gaza e alla Flotilla - Il tour nei palazzetti dei Negramaro è approdato ieri, 3 ottobre 2025, all’Unipol Forum di Assago per una data che ha celebrato i 25 anni di carriera ... Da msn.com