Giulia De Lellis ha partorito? La risposta dell’influencer

Per Giulia De Lellis il parto, ormai, è alle porte. Stando a quanto rivelato da fonti, vicine all’influencer, la futura mamma ed il suo compagno si troverebbero già in ospedale, in attesa del fatidico momento. C’è un dettaglio, tuttavia, che non è passato inosservato agli occhi attenti dei followers. Di seguito, le parole di Amaedeo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

