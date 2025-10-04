Giulia De Lellis ha partorito? La risposta dell’ influencer

Dailynews24.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Giulia De Lellis il parto, ormai, è alle porte. Stando a quanto rivelato da fonti, vicine all’influencer, la futura mamma ed il suo compagno si troverebbero già in ospedale, in attesa del fatidico momento. C’è un dettaglio, tuttavia, che non è passato inosservato agli occhi attenti dei followers. Di seguito, le parole di Amaedeo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la foto con il pancione è tenerissima. E Giulia De lellis commenta

Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia, prove da futuri genitori tra relax e sport

giulia de lellis haGiulia De Lellis ha partorito? La verità in una foto - Spento, con una semplice foto pubblicata dalla diretta interessata, il pettegolezzo (infondato) sul suo presunto parto avvenuto “in segreto”. Secondo today.it

giulia de lellis haGiulia De Lellis ha partorito? Esplode il gossip sui social - Giulia ha reso pubblica la sua gravidanza a maggio 2025, mostrando ai follower il pancione con emozione e trasparenza. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Ha