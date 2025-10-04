Giugliano approvato il progetto definitivo della piazza Cristoforo Colombo | fondi PNRR per la riqualificazione del litorale

Dopo l’ok al progetto di via del Mare, arriva un nuovo passo avanti per la riqualificazione del litorale di Giugliano.?La giunta guidata dal sindaco Diego D’Alterio ha approvato il progetto definitivo per la nuova piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare, un intervento finanziato con fondi PNRR che punta a restituire bellezza e vivibilità a una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

