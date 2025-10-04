Giugliano approvato il progetto definitivo della piazza Cristoforo Colombo | fondi PNRR per la riqualificazione del litorale
Dopo l’ok al progetto di via del Mare, arriva un nuovo passo avanti per la riqualificazione del litorale di Giugliano.?La giunta guidata dal sindaco Diego D’Alterio ha approvato il progetto definitivo per la nuova piazza Cristoforo Colombo a Licola Mare, un intervento finanziato con fondi PNRR che punta a restituire bellezza e vivibilità a una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Il consiglio comunale di Giugliano in Campania ha approvato il progetto di restyling da 7 milioni per realizzare la via del mare di Licola Come sarà: https://fanpa.ge/EuxGa - facebook.com Vai su Facebook
Tramvia, approvato progetto definitivo linea per Rovezzano - A Firenze un ulteriore passo in avanti verso il completamento del sistema tranviario. Da ansa.it
Giugliano, sì ai lavori di restyling a Licola: «Avrà la via del mare» - Oggi una landa di asfalto rovente e desolata, domani dovrebbe trasformarsi in un vero lungomare con pista ciclabile, aree verdi e finalmente la visione del litorale. Riporta ilmattino.it