Giro di vite ad Ostia Ponente | elicotteri cavalli e unità cinofile
Ostia, 4 ottobre 2025 – I carabinieri della compagnia di Roma Ostia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Ostia Ponente, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e del degrado urbano, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’esito dell’articolata attività, supportata dai Carabinieri del 4° Reggimento a cavallo, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e di una unità cinofila della Compagnia Aeroporti di Roma, sono state arrestate 2 persone, altre 11 denunciate a piede libero e 15 persone segnalate al Prefetto quali assuntori di modiche quantità di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
