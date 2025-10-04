Giro dell’Emilia | Isaac Del Toro trionfa a Bologna

Dalla partenza di Mirandola alla faticosa salita di San Luca ripetuta per ben 5 volte: il 108° Giro dellEmilia incorona vincitore Isaac Del Toro del UAE Team Emirates, al termine di una gara lunga 199 km e caratterizzata da un dislivello di 2.650 metri complessivi. Dietro di lui, Tom Pidcock. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

LIVE Giro dell'Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro non sbaglia nulla e batte Pidcock sul San Luca

Giro dell'Emilia: Isaac Del Toro trionfa a Bologna - Il giovane ciclista messicano taglia per primo il traguardo sul Colle della Guardia dopo aver superato negli ultimi metri l'inglese Tom Pidcock.

