Giro dell’Emilia Isaac Del Toro si prende San Luca e trionfa nella classica bolognese

Bologna, 04 ottobre 2025 – Grande giornata di sport con il Giro dell'Emilia che ha portato una ventata di gioia e di normalità in questo week end dopo che, nei giorni precedenti, Bologna è finita sulle cronache per gli scontri tra manifestanti e polizia. Ancora una volta, come già ci ha insegnato la storia, è il ciclismo a calmare i cuori evitando l’aumento pericoloso delle tensioni sociali (anche se durante la corsa c’è stata comunque la protesta pacifica degli alluvionati). Re incontrastato del Giro dell'Emilia è Isaac Del Toro che è riuscito a incornare la 108ma edizione di questa classicissima bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

