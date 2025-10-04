Giro dell' Emilia il capolavoro di Del Toro | per il messicano è il successo numero 14

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie a questo successo la Uae arriva a quota 88 vittorie stagionali. Il ventunenne, giunto settimo al Mondiale, ha avuto la meglio su Pidcock superandolo sull'ultima ascesa al Colle di San Luca. Fra le donne, successo alla Le Court. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

In questa notizia si parla di: giro - emilia

