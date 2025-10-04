Giro dell’Emilia femminile 2025 | Kimberley Le Court Pienaar beffa tutte sul San Luca

Va alle Mauritius l’edizione numero 12 del Giro dellEmilia al femminile. In vetta al San Luca a spuntarla è infatti Kimberley (Le Court) Pienaar che trova la vittoria numero sei in quella che è sicuramente la stagione migliore della carriera. Sullo strappo conclusivo l’atleta africana dell’AG Insurance – Soudal Team ha fatto la differenza, riuscendo a beffare tutte le rivali sulla rampa finale e giungendo a braccia alzate. Alle sue spalle hanno chiuso Niamh Fisher-Black (Lidl Trek), che ad una settimana di distanza bissa il secondo posto conquistato ai Mondiali in Ruanda, e la neerlandese Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck). 🔗 Leggi su Oasport.it

