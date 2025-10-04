Giro dell’Emilia femminile 2025 | Kimberley Le Court Pienaar beffa tutte sul San Luca
Va alle Mauritius l’edizione numero 12 del Giro dell’Emilia al femminile. In vetta al San Luca a spuntarla è infatti Kimberley (Le Court) Pienaar che trova la vittoria numero sei in quella che è sicuramente la stagione migliore della carriera. Sullo strappo conclusivo l’atleta africana dell’AG Insurance – Soudal Team ha fatto la differenza, riuscendo a beffare tutte le rivali sulla rampa finale e giungendo a braccia alzate. Alle sue spalle hanno chiuso Niamh Fisher-Black (Lidl Trek), che ad una settimana di distanza bissa il secondo posto conquistato ai Mondiali in Ruanda, e la neerlandese Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck). 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro dell'Emilia 2025 Mirandola Bologna - San Luca 199 Km Weather: Scattered clouds ? 14°C (app 13°C, min 9°C - max 20°C) ? Clou.: 35%, vis.: 100% Hum.: 39% ? Wind: 3.7 km/h SSW (max: 10.5 km/h SSW)
C'è una corsa che, da oltre un secolo, non è soltanto sport, ma rito. Un appuntamento scolpito nel cuore dell'autunno italiano e con il vestito della leggenda. Il Giro dell'Emilia è molto più di una gara ciclistica, è una celebrazione epica della fatica, della gloria
