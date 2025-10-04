Bologna, 4 ottobre 2025 - Il vincitore della scorsa edizione, Tadej Pogacar, quest'anno non c'è al via di Mirandola perché domani sarà di scena alla prova élite maschile degli Europe i con l'obiettivo di arricchire ulteriormente il proprio palmares e così il Giro dell'Emilia 2025, 199,2 km appunto da Mirandola a San Luca, appare più equilibrato senza il cannibale del ciclismo di oggi. A vincere, sempre per la UAE Team Emirates-XRG (che sale a quota 88 vittorie in stagione), è colui che viene considerato quasi un erede dello sloveno: Isaac Del Toro si conferma una macchina da guerra quando si corre in Italia e va a vincere, al debutto in questa corsa, davanti a Tom Pidcoc k, che aveva provato ad anticipare tutti sull'ultima scalata a San Luca dopo aver già sognato in grande l'anno scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro dell'Emilia 2025, vince Del Toro