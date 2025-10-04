Giro dell’Emilia 2025 | Isaac del Toro non sbaglia sul San Luca battuto Pidcock
Era il favorito e non ha sbagliato. L’arrivo sul San Luca era disegnato per le sue caratteristiche: non c’è Tadej Pogacar, ma vince sempre la UAE Team Emirates – XRG grazie ad Isaac del Toro. Il messicano fa quattordici in una stagione da sogno per lui conquistando anche il Giro dell’Emilia. Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Jacob Bush, Gijs Leemreize, Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL), Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) e Pablo García (Team Polti VisitMalta). Ad accendere la miccia in gruppo è stata la UAE Team Emirates – XRG che sul San Luca è andata a scremare il gruppo in favore del capitano Isaac del Toro. 🔗 Leggi su Oasport.it
