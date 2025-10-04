Giovanni Tagliaferri sarà vicepresidente di Confcooperative Campania

Una serata simbolo di impegno, crescita e futuro quella che si è tenuta presso Riva, in Via Coroglio, per celebrare i 25 anni di attività della Cooperativa Giglio e i 45 anni di storia sociale della famiglia Tagliaferri. Nel corso dell’evento, alla presenza di numerose istituzioni e rappresentanti del mondo cooperativo e sociale, è arrivato l’annuncio più atteso: Giovanni Tagliaferri sarà il nuovo vicepresidente di Confcooperative Campania. A comunicarlo ufficialmente è stato il presidente regionale Salvatore Scafuri, sottolineando il valore e la continuità del contributo di Tagliaferri alla cooperazione sociale campana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it