Una scritta offensiva con la vernice nera sulla statua dedicata a Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma. È comparsa dopo la manifestazione di ieri a sostegno della Flotilla e dello sciopero generale per Gaza. Dura la reazione della premier, Giorgia Meloni: “A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di merda’ e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno – sottolinea la premier – commesso da persone obnubilate dall’ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giovanni Paolo II, imbrattata la statua alla stazione Termini: la condanna di Meloni e Tajani