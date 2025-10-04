Giovanni Mineo | Prima fare il fornaio era da sfigati Da bambino giocavo a pallone con Falcone e Borsellino
Classe 1985, Giovanni Mineo è un panificatore o, come preferisce definirsi lui stesso, “un fornaio”.Ai microfoni di Milano Racconta spiega dove ha mosso i suoi primi passi: “Il mio maestro è stato Davide Longoni, prendevo il treno per Carate Brianza alle 22, arrivavo alle 23, impastavo fino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: giovanni - mineo
Giovanni Mineo (Crosta): "Io fornaio allievo di Davide Longoni quando non lo conosceva nessuno"
