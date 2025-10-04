Giovanni Mineo Crosta | Io fornaio allievo di Davide Longoni quando non lo conosceva nessuno

Milanotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva a Milano da Palermo con la volontà di trovare se stesso. E ci riesce, grazie anche a un fortunatissimo incontro. Giovanni Mineo, tra i fondatori di Crosta, ristorante milanese, diventa fornaio con alle spalle una tradizione familiare, quella del forno di casa in cui si facevano pane e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovanni - mineo

Giovanni Mineo - Giovanni Mineo, siciliano, allievo di Davide Longoni, Con Simone Lombardi ha aperto a Milano un nuovo panificio pizzeria, Crosta, un locale che unisce la cultura del (buon) pane a quella della pizza. Segnala cucina.corriere.it

Pizzerie con giardino e dehors a Milano, le 15 migliori secondo noi - L’estate di Simone Lombardi, pizzaiolo d'esperienza, e Giovanni Mineo, maestro panificatore, comincia con una serie di novità: l’inaugurazione di «Crosta Lab», il nuovo progetto in via Melzo 5 dove si ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Giovanni Mineo Crosta Io