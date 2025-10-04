Giovanni Fiscarelli entra nella rete degli Ambassador di Sannio Valley

La comunità di Sannio Valley si arricchisce di una nuova voce di rilievo: l’ingegnere Giovanni Fiscarelli entra ufficialmente a far parte della rete degli Ambassador dell’associazione. Nato a Benevento e diplomatosi come Ragioniere e Perito Commerciale, Fiscarelli ha intrapreso un percorso accademico e professionale di respiro internazionale. Dopo un’esperienza da borsista Erasmus all’ Università di Parigi XI, dove ha conseguito una prima laurea magistrale in Elettronica, Elettrotecnica e Automatica, ha completato i suoi studi conseguendo la seconda laurea in Ingegneria Elettronica presso l’ Università Federico II di Napoli con una tesi sperimentale in Calcolo Parallelo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

