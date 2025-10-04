Giovani piazze e coscienze

In questi giorni, l’Italia sta assistendo a una crescente mobilitazione giovanile nelle piazze, spesso legata alla questione israelo-palestinese. Come Democrazia Cristiana, ci sentiamo chiamati a offrire una riflessione moderata, neutrale ma obiettiva, che non si limiti alla superficie del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: giovani - piazze

Da luoghi di aggregazione a piazze di spaccio, la banda dei giovani pusher dei Castelli. 14 arresti

Nelle nuove piazze amate dai giovani si mangia sempre: storia e ascesa delle food court

“Riempiamo le nostre piazze di giovani”

Lo spirito del ‘68 non serpeggia più nelle piazze fumose di lacrimogeni e tra i volantini appiccicati di notte sui muri. È diventato parte del nostro Dna culturale e cresce tra le piazze virtuali dei social media, nutrito da nuove generazioni di giovani che non si arre - facebook.com Vai su Facebook

"Giovani, piazze e coscienze" - La questione palestinese, pur nella sua complessità, è diventata per molti giovani un simbolo di giustizia globale, di solidarietà, di valori universali ... Riporta baritoday.it

Quelle piazze piene che ci dicono che l’immobilismo non è più un’opzione - Il sociologo Stefano Laffi è in piazza: «Ci dicono che l'immobilismo della politica non è più un’opzione. Come scrive vita.it