Giornate Fai d’autunno Porte aperte al Paese Alto e alla cartiera papale
Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le ‘Giornate Fai d’Autunno’ per la quattordicesima edizione di un grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con la collaborazione della Commissione Europea e il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Una festa diffusa, organizzata dalle Delegazioni Fai e dai Gruppi Fai sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari. L’edizione di quest’anno è un’occasione speciale per celebrare i cinquant’anni dalla nascita del Fai, fondato nel 1975. Entusiasta il presidente del Fai Marche, Giuseppe Rivetti: "Splendide aperture, scelte con cura dalla Rete Fai regionale; un racconto corale e identitario dei beni paesaggistici e culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi
Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”
Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale
Giornate Fai di autunno: ecco le aperture previste a Parma e Busseto sabato 11 e domenica 12 ottobre - Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate Fai di Autunno, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI- Si legge su gazzettadiparma.it