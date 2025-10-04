Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le ‘Giornate Fai d’Autunno’ per la quattordicesima edizione di un grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, con la collaborazione della Commissione Europea e il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Una festa diffusa, organizzata dalle Delegazioni Fai e dai Gruppi Fai sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari. L’edizione di quest’anno è un’occasione speciale per celebrare i cinquant’anni dalla nascita del Fai, fondato nel 1975. Entusiasta il presidente del Fai Marche, Giuseppe Rivetti: "Splendide aperture, scelte con cura dalla Rete Fai regionale; un racconto corale e identitario dei beni paesaggistici e culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai d’autunno. Porte aperte al Paese Alto e alla cartiera papale