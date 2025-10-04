Giornate Fai d' autunno | per l' edizione numero 14 previste 46 aperture in tutte le province

Anconatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano Ets dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, con la collaborazione della Commissione Europea e il patrocinio del Ministero della cultura e della Regione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

giornate fai d autunnoGiornate FAI d’Autunno: 46 siti aperti e 1.700 studenti ciceroni nelle Marche - Dalla Cartiera Papale di Ascoli alla Rocca Costanza di Pesaro, un weekend per riscoprire la bellezza e la storia del territorio ... Lo riporta lanuovariviera.it

giornate fai d autunnoDalle chiese ai compassi, con le Giornate Fai porte aperte in 19 luoghi della Bergamasca - Appuntamento l’11 e 12 ottobre con le visite guidate d’Autunno. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai D Autunno