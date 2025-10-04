Giornata mondiale degli animali Il veterinario | In Italia più pet che abitanti

(Adnkronos) – In Italia "ci sono più animali domestici che abitanti: 60 milioni di amici pet vivono nelle nostre case, di fatto sono parte delle nostre famiglie". E la giornata mondiale a loro dedicata nel giorno di San Francesco "non è un caso. Il poverello di Assisi è stato il primo uomo nella storia ad .

